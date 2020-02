Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gardien à 60M€ recruté par Leonardo ?

Publié le 29 février 2020 à 11h15 par La rédaction

Entre les rumeurs de départ qui entourent Edinson Cavani, Thiago Silva, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le mercato estival du PSG s’annonce très mouvementé. Et visiblement, il pourrait aussi y avoir du mouvement chez les gardiens puisque Leonardo aurait une idée en tête.

Frank Lampard ne souhaiterait plus garder Kepa Arrizabalaga dans ses plans. Le portier de Chelsea a même perdu sa place de titulaire. En plus de l'Espagnol, le tacticien des Blues souhaiterait faire un grand ménage l’été prochain. Selon les dernières informations du Sun , sept autres joueurs seraient sur le départ : Ross Barkley, Jorginho, Kurt Zouma, Willan, Pedro, Marcos Alonso et enfin Emerson Palmieri. Le PSG pourrait ainsi sauter sur l’occasion pour s’offrir Kepa. Dans les prochains mois, Keylor Navas pourrait voir un concurrent débarquer dans la capitale...

Navas en numéro 2