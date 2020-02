Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo engagé dans une énorme bataille cet été ?

Publié le 29 février 2020 à 22h45 par B.C.

Alors que Leonardo aurait coché le nom de plusieurs pépites italiennes pour renforcer le PSG cet été, celles-ci seraient également dans le viseur de la Juventus et de l’Inter Milan.

En 2012, Leonardo réalisait un coup de génie en s’attachant les services de Marco Verratti, alors âgé de 19 ans, en provenance de Pescara pour seulement 12M€. De retour à la tête du secteur sportif du PSG l’été dernier, l’Italo-brésilien rêverait de réitérer cette opération avec un autre joueur. Depuis plusieurs mois, de nombreux jeunes joueurs de Serie A sont cités du côté du PSG, mais le club de la capitale serait loin d’être le seul intéressé.

Leonardo a de la concurrence dans trois dossiers