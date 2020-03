Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato : L’AS Monaco rêverait bien de Dries Mertens !

Publié le 1 mars 2020 à 17h25 par B.C.

En fin de contrat au Napoli, Dries Mertens serait notamment pisté par l’AS Monaco, mais Aurelio De Laurentiis souhaiterait prolonger son attaquant.

Libre à l’issue de la saison, Dries Mertens risque d’être un joueur très courtisé au cours du prochain mercato estival. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le Napoli voudrait conserver son attaquant et lui aurait d’ores et déjà proposé un nouveau contrat à 4.5M€ par an, hors bonus, assorti d’une prime à la signature de 2M€. Mais l’international belge susciterait également l’intérêt de l’Inter Milan et de l’AS Monaco, de quoi compliquer les affaires d’Aurelio De Laurentiis.