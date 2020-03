Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le sort de Maurizio Sarri déjà décidé ?

Publié le 2 mars 2020 à 12h45 par A.D.

Maurizio Sarri, qui figurerait sur les tablettes de Leonardo, serait plus que jamais en danger à la Juventus. Sauf énorme retournement de situation, le coach italien serait condamné à quitter La Vieille Dame.

Maurizio Sarri serait dos au mur. A la fin de la dernière saison, le technicien italien a pris les rênes de la Juventus. Alors que sa première saison à la tête de La Vieille Dame ne se passe du tout comme prévu, Maurizio Sarri pourrait ne plus faire long feu à Turin. Une information qui n'aurait pas échappé à Leonardo. En effet pour assurer la succession de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de Maurizio Sarri, entre autres. Et d'après la presse italienne, l'ancien du Milan AC devrait bientôt avoir le champ libre pour l'ancien du Napoli et de Chelsea.

Un départ inévitable pour Maurizio Sarri ?