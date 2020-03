Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans ce dossier à 140M€ ?

Publié le 2 mars 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG qui envisagerait sérieusement de le recruter l’été prochain, Jadon Sancho pourrait finalement prendre la direction de Manchester United en cas de départ du Borussia Dortmund.

Comme l’a révélé la presse anglaise dimanche, le PSG accélèrerait dans le dossier Jadon Sancho (19 ans) ! Leonardo apprécierait beaucoup le profil de l’attaquant anglais du Borussia Dortmund, dont le départ serait fixé à 140M€ pour le prochain mercato estival, mais la concurrence s’annonce très rude pour le PSG dans ce dossier. Et un cador de Premier League aurait d’ailleurs pris l’avantage pour Sancho…

MU mieux placé que le PSG pour Sancho ?