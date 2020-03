Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Riolo affiche des gros doutes pour l’avenir de Griezmann !

Publié le 2 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Alors qu’Antoine Griezmann était titulaire mais peu en vu lors du clasico dimanche face au Real Madrid, Daniel Riolo s'interroge sur l'avenir de l'attaquant du FC Barcelone.

Depuis on arrivée au FC Barcelone l'été dernier pour 120M€, Antoine Griezmann peine à se faire une place à côté de Lionel Messi. L'international français est souvent utilisé sur l’aile gauche de l’attaque catalane et ne fait pas l’unanimité depuis son arrivée en fanfare au Barça. Le chroniqueur Daniel Riolo , interrogé dimanche soir au micro de RMC Sport dans l'After Foot, a d'ailleurs posé quelques interrogations sur l'avenir d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.

Un choix discutable lors du dernier mercato estival