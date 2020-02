Foot - PSG

PSG : Daniel Riolo monte au créneau pour «l’indispensable» Edinson Cavani !

Publié le 29 février 2020 à 19h15 par Th.B.

Chroniqueur pour RMC Sport, Daniel Riolo s’est appuyé sur une partie de la première période du PSG face à Dijon ce samedi pour dresser un portrait flatteur d’Edinson Cavani. Pièce très importante de l’effectif de Tuchel selon lui.

Alors qu’il souffrait de la concurrence imposée par Mauro Icardi, l’Argentin réalisant une grande partie de saison, Edinson Cavani commence à émerger à nouveau dans le onze de départ de Thomas Tuchel. En atteste sa titularisation ce samedi lors de la réception de Dijon. Et au vu de ce qu’il a démontré au cours de cette rencontre, Cavani serait un élément très important pour le PSG d’après Daniel Riolo.

« Joueur particulier et indispensable dans ce PSG ! »

« Comme souvent quand Cavani est en forme physique et en confiance on lui voit faire des gestes techniques qu’on ne croit habituellement pas faits pour lui. Joueur particulier et indispensable dans ce PSG ! ». a assuré Daniel Riolo sur son compte Twitter au cours de la rencontre opposant le PSG à Dijon ce samedi. Reste à savoir si Thomas Tuchel fera confiance à Edinson Cavani pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund le 11 mars prochain...