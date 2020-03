Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Braithwaite se livre sur son transfert au Barça !

Publié le 2 mars 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Attiré en tant que joker médical par le FC Barcelone, Martin Braithwaite affiche ses solides ambitions pour ce nouveau challenge suite à ce transfert surprenant en Catalogne.

Avec la blessure longue durée d’Ousmane Dembélé qui sera absent pour environ six mois, le FC Barcelone a obtenu le droit d’attirer un joker médical durant le mois de février, et c’est finalement Martin Braithwaite (28 ans) qui est arrivé en provenance de Leganés pour 18M€. L’attaquant danois, qui a fait une bonne entrée en jeu dimanche lors du Clasico contre le Real Madrid (défaite 2-0), a ensuite évoqué son transfert inattendu au FC Barcelone au micro de beINSPORTS et affiche ses ambitions XXL.

« Je joue dans le plus grand club du monde »