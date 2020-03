Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un transfert légendaire pour Paul Pogba ?

Publié le 2 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que tout portait à croire que l’indemnité de Paul Pogba allait se trouver aux alentours des 100M€ lors du prochain mercato, Manchester United réclamerait un montant bien plus important pour son milieu de terrain suivi entre autres par le PSG.

Ayant disputé moins de 10 matchs cette saison avec Manchester United, lui qui est diminué à la cheville, Paul Pogba disposerait d’un bon de sortie pour le prochain mercato. Les dirigeants des Red Devils ne prévoiraient pas de retenir leur milieu de terrain contractuellement lié au club jusqu’en juin 2021. Néanmoins, Manchester United devrait se montrer dur en affaire, bien que les médias laissaient entendre récemment qu’un transfert aux alentours de 100M€ prendrait forme.

Un transfert de 175M€ pour Pogba ?