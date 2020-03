Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des semaines cruciales pour l’avenir de Pogba ?

Publié le 1 mars 2020 à 23h45 par A.C.

Très peu en vue avec Manchester United cette saison, Paul Pogba va devoir montrer de quoi il est réellement capable, s’il rêve toujours d’un transfert pharaonique.

Tout porte à croire que Paul Pogba quittera Manchester United à la fin de la saison. Son agent Mino Raiola a beau vouloir recoller les morceaux avec Ole Gunnar Solskjær et les dirigeants mancuniens, le champion du monde français semble bel et bien penser à un départ. Déjà l’été dernier il a été très proche de plier bagages et le Real Madrid et la Juventus l’attendraient toujours les bras ouverts, avec le Paris Saint-Germain qui est également évoqué parmi les clubs pouvant accueillir Pogba.

Pogba sous le feu des projecteurs pour son retour