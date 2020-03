Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle avancée significative dans le dossier Pogba ?

Publié le 1 mars 2020 à 16h45 par A.D.

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus se disputeraient Paul Pogba. La Vieille Dame aurait bien avancé les négociations contractuelles avec le milieu de terrain de Manchester United.

La Juventus serait très bien embarquée dans le dossier Pogba. Lors du dernier mercato estival, Leonardo a offert Idrissa Gueye et Ander Herrera à Thomas Tuchel. Malgré ces deux arrivées, le directeur sportif du PSG serait toujours en quête de renforts au milieu de terrain. Dans cette optique, l'ancien du Milan AC serait prêt à se jeter sur Paul Pogba, qui se trouve dans une situation plus que compliquée à Manchester United. Alors que le Real Madrid et la Juventus seraient également sur les rangs, La Vieille Dame aurait un avantage de poids sur ce dossier.

La Juve en très bonne voie pour Paul Pogba ?