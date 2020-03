Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un montant colossal fixé pour Paul Pogba ?

Publié le 1 mars 2020 à 10h45 par J.-G.D.

Visiblement conscient des nombreuses sollicitations autour de Paul Pogba, dont celles du PSG, Manchester United espèrerait un très gros montant pour son joueur (175M€).

Paul Pogba aura l’embarras du choix pour son avenir. Entre le PSG, le Real Madrid et la Juventus, le milieu de terrain de Manchester United devrait animer le mercato estival. L’international tricolore envisagerait de claquer la porte des Red Devils au terme de la saison, et trois solutions s’offrent à lui. Le PSG pourrait ainsi attirer Pogba dans ses filets, à moins que ce dernier privilégie une expérience en Espagne ou un retour chez la Vieille Dame . Et les Parisiens devront obligatoirement sortir le chéquier pour parvenir à leurs fins.

175M€ pour Paul Pogba ?