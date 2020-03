Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi aurait déjà un pacte pour son prochain club !

Publié le 1 mars 2020 à 9h15 par A.M.

Toujours dans l’attente d’un poste sur le banc d’un grand club européen, Xavi s’est rapproché des dirigeants du PSG, mais aurait surtout un pacte avec l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel semble s’inscrire en pointillés du côté du Paris Saint-Germain. Par conséquent, Leonardo prospecte déjà pour trouver un nouvel entraîneur. Et ses premières pistes viennent d’Italie. Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi ou encore Maurizio Sarri sont ainsi les noms qui reviennent le plus régulièrement, mais comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Xavi s’est rapproché des dirigeants du PSG à Doha et envisage de débarquer sur le banc parisien en tant qu’adjoint d’un certain Pep Guardiola.

Xavi aurait un pacte avec le Barça