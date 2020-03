Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retour de Neymar au Barça cet été ? La réponse !

Publié le 1 mars 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que Neymar aurait attaqué le FC Barcelone en justice pour la troisième fois, cette plainte de l’attaquant brésilien pourrait avoir enterré la possibilité qu’il revienne en Catalogne.

Deux ans après son départ pour le PSG, Neymar souhaitait revenir au FC Barcelone l’été dernier. Cependant, en dépit de longues négociations, les Barcelonais ont buté sur les prétentions du club de la capitale et de Leonardo pour laisser partir le joueur de 28 ans, conduisant le feuilleton de l’été vers un statu quo. Et si on pouvait penser que la troisième saison de Neymar au PSG pouvait être la dernière avant un retour au Barça en 2020, le feuilleton pourrait finalement ne pas être relancé lors du prochain mercato estival.

La nouvelle plainte de Neymar enterrerait son retour au Barça