Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se chercher un gros buteur l’été prochain !

Publié le 1 mars 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Mauro Icardi ne devrait finalement pas être conservé par le PSG l’été prochain. Et Leonardo devra alors se mettre en quête d’un nouveau buteur…

« Mauro ira-t-il à la Juventus ? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si nous reviendrons l'année prochaine à Milan ou à Paris. Dans le football, on ne sait jamais », confiait récemment Wanda Nara, épouse et agent de Mauro Icardi, sur l’avenir très incertain du buteur argentin du PSG. Prêté par l’Inter Milan depuis l’été dernier avec une option d’achat fixée à 70M€, Icardi semble en effet avoir perdu son statut de titulaire depuis plusieurs semaines dans la capitale, et son avenir ne devrait pas passer par le PSG selon la presse italienne.

Icardi vers un retour en Italie

Comme l’a révélé Tuttosport samedi, Mauro Icardi ne devrait pas rester au PSG à l’issue de son prêt en juin prochain, et c’est même un transfert à la Juventus qui est évoqué pour le buteur argentin de l’Inter Milan. En plus de cette fin de collaboration avec Icardi, le PSG devra composer avec la fin de contrat d’Edinson Cavani, et Leonardo devra donc attirer un nouveau buteur si cette tendance venait à se confirmer.