Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une concurrence XXL dans ce dossier à 111M€ ?

Publié le 29 février 2020 à 12h30 par A.D.

Leonardo pourrait se jeter sur Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival. Outre le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et le Bayern pourraient perturber les plans du directeur sportif du PSG sur ce dossier.

Lautaro Martinez affolerait l'Europe. Pour assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone aurait fait du buteur de l’Inter sa grande priorité. Toutefois, le club catalan devrait se frotter à Leonardo sur ce dossier. Selon les informations de Tuttomercatoweb , le directeur sportif du PSG serait également tombé sous le charme de Lautaro Martinez. Et l’ancien du Milan AC ne serait pas le seul à vouloir contrecarrer les plans du Barça.

Zidane, Solskjaer et Flick dans la danse pour Lautaro Martinez ?

À en croire le média italien, trois autres cadors européens seraient sur les traces de Lautaro Martinez. Il s’agirait du Real Madrid, de Manchester United et du Bayern. On devrait donc assister à une véritable bataille royale entre Leonardo, Quique Setién, Zinedine Zidane, Ole Gunnar Solskjaer et Hans-Dieter Flick. La question est maintenant de savoir qui en sortira vainqueur...