Mercato - Real Madrid : Un dossier chaud de Zidane totalement relancé par Arteta ?

Publié le 29 février 2020 à 11h30 par La rédaction

Le Real Madrid envisagerait de recruter Jonathan David, mais la pépite canadienne est très courtisée et pourrait finalement atterrir en Angleterre la saison prochaine.

C'est donc avec une longueur de retard que partira le Real Madrid lors du match retour de Ligue de Champions face à Manchester City, après la défaite au Bernabeu (1-2). Le club merengue devra forcer le verrou le 17 mars prochain et marquer au moins deux buts pour croire en la qualification. Si le défi s’annonce difficile, c’est en partie parce que les attaquants ont de plus en plus de mal à trouver le chemin des filets. Entre les blessures à répétition de Gareth Bale et d’Eden Hazard et les mauvaises performances de Luka Jovic, seul Karim Benzema semble porter l’attaque du Real. Pour aider le Français la saison prochaine, les dirigeants envisageraient notamment de s’attacher les services de Jonathan David. Toutefois, selon The Sun , la concurrence serait féroce pour l’attaquant de La Gantoise.

Les Gunners dans la course

Arsenal se serait penché sur le dossier Jonathan David à en croire le média britannique. Le joueur de 20 ans a d’ailleurs trouvé le chemin des filets face à l’AS Roma ce jeudi dans le cadre des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Il compte désormais 23 réalisations en 38 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques qui feraient rêver les dirigeants des Gunners. Du côté de Londres, il pourrait ainsi venir épauler Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette qui éprouvent certaines difficultés cette saison. Zidane est donc prévenu pour Jonathan David.