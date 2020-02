Foot - PSG

PSG - Polémique : Une nouvelle plainte de Neymar contre le FC Barcelone ?

Publié le 28 février 2020 à 10h15 par La rédaction

Selon El Mundo, Neymar réclamerait 6,5M€ au FC Barcelone, en plus des 32,1M€ déjà demandés. Il s'agirait de la troisième procédure judiciaire intentée par le Brésilien à l'encontre de son ancien club.

L'histoire entre Neymar et le FC Barcelone semble loin d'être terminée malgré le départ du Brésilien en direction du PSG contre 222M€ à l'été 2017. Les informations sont, en effet, nombreuses concernant le Brésilien. Parfois pour annoncer le retour du numéro 10 du PSG en Catalogne, souvent pour aborder les dessous du très opaque contrat relatif à son transfert de Santos au Barça en 2013 ou bien pour évoquer les litiges entre les Blaugrana et Neymar depuis son transfert. Et cette fois-ci, c'est le troisième cas de figure qui fait l'actualité. Comme l'a annoncé El Mundo , le Brésilien réclamerait 6,5M€, en plus des 32,1M€ qu'il réclamait déjà auparavant au FC Barcelone.

Neymar réclamerait 6,5M€ à cause de contrats d'image fictifs

Le quotidien espagnol précise que la récente demande de 6,5M€ concerne les montages financiers opérés via des contrats d'image fictifs. Des contrats qui ont été ensuite requalifiés par le fisc espagnol. Et ce dernier a donc ordonné à Neymar de régler la différence entre l'ancien et le nouveau taux d'imposition suite à cette requalification. Il s'agirait de cette somme que Neymar réclame aujourd'hui. Pour rappel, les deux autres procédures que Neymar a intentées contre le Barça concernent une partie du versement relatif à une prime de renouvellement (28,6M€) et des arriérés de salaire (3,5M€).