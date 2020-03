Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation surréaliste sur le feuilleton Neymar!

Publié le 1 mars 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 1 mars 2020 à 8h18

Quelques mois après l’issue de son feuilleton qui a vu le PSG refuser les offres du FC Barcelone, Neymar est désormais concentré sur le club de la capitale. Toutefois, cela n’empêche pas certaines révélations de continuer à sortir.

L’été dernier, Neymar s’est retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Il faut dire que le Brésilien voulait absolument rejoindre le FC Barcelone et ainsi quitter le PSG deux ans après son arrivée. Finalement, les deux clubs n’ont jamais réussi à tomber d’accord, poussant la star brésilienne à rester au sein du club de la capitale. Et depuis la fin de ce feuilleton, plusieurs révélations ne cessent de fuiter.

«Le roi de la nuit» de Barcelone au cœur des discussions avec Neymar ?