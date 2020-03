Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une vraie carte à jouer pour ce gardien !

Publié le 1 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

À la recherche d’un nouveau profil pour le poste de gardien de but, Leonardo songerait à Kepa Arrizabalaga. Le portier de Chelsea voudrait d’ailleurs quitter les Blues, insatisfait de son temps de jeu.

Certes, le PSG dispose de Sergio Rico (prêté par Fulham), de Marcin Bulka et d’Alphonse Aréola qui reviendra de son prêt au Real Madrid à la fin de la saison. Cependant, Leonardo rechercherait un nouveau portier pour concurrencer Keylor Navas. Le profil de Kepa Arrizabalaga plairait au directeur sportif du PSG qui prévoirait même de le recruter dans l’optique de reléguer Keylor Navas au poste de numéro 2. C’est du moins ce que le média UOL Esporte révélait ces dernières heures.

Kepa Arrizabalaga sur le départ, si…