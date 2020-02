Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour la succession de Keylor Navas ?

Publié le 29 février 2020 à 17h15 par A.D.

Pour renforcer la cage de Thomas Tuchel, le PSG songerait à Thibaut Courtois, Jan Oblak ou encore à Kepa Arrizabalaga. Dans une situation compliquée à Chelsea, l’Espagnol serait prêt à faire ses valises.

Selon les dernières informations d’ Ok Diario , Leonardo s’intéresserait au gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga. En quête d’un nouveau portier, le directeur sportif du PSG aurait fait de Kepa un plan C après Thibaut Courtois et Jan Oblak. Une information confirmée ces dernières heures UOL , qui a assuré que le portier des Blues était bel et bien une option pour les Parisiens. Alors que l'international espagnol serait dans une situation compliquée, Leonardo pourrait en tirer profit.

Kepa Arrizabalaga ouvert à un départ ?