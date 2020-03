Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Clasico décisif pour l'avenir de Zidane ? La réponse !

Publié le 1 mars 2020 à 16h30 par A.D.

Opposé au FC Barcelone ce dimanche soir, le Real Madrid pourrait dire adieu au titre en cas de défaite. Malgré tout, Florentino Pérez a tenu à rassurer Zinedine Zidane sur sa situation avant le Clasico.

Zinedine Zidane n'aurait pas de souci à se faire avant le Clasico . De retour au Real Madrid depuis la fin de la dernière saison, le coach français n'a pas la même réussite que lors de son premier mandat. Malgré tout, le club merengue reste en lice pour le titre en Liga. D'ailleurs, Zinedine Zidane et les siens ont une occasion en or de reprendre les devants en championnat ce dimanche soir. A deux longueurs du Barça, le Real Madrid accueille la bande à Lionel Messi au Santiago Bernabeu. Ce Clasico est on ne peut plus décisif dans la course pour le titre. Malgré tout, il ne devrait pas avoir la moindre incidence sur l'avenir de Zinedine Zidane.

Zidane soutenu en interne par Florentino Pérez ?