Mercato - Real Madrid : Ferland Mendy justifie son choix de snober le Barça !

Publié le 1 mars 2020 à 13h00 par A.M.

L’été dernier, Ferland Mendy était très convoité, notamment par le FC Barcelone et le Real Madrid, le latéral gauche dévoile les raisons de son choix.

Auteur de deux saisons prometteuses avec l’Olympique Lyonnais, Ferland Mendy a rejoint le Real Madrid l’été dernier contre un chèque de 48M€. Et pourtant, le latéral gauche formé au Havre avait d’autres opportunités puisque le FC Barcelone était également intéressé par ses services. Il a finalement opté pour le club merengue, et visiblement, il ne regrette pas d’avoir snobé le Barça.

«C’est le Real tout simplement»