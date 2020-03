Foot- Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait fixé des conditions colossales pour son retour !

Publié le 1 mars 2020 à 10h00 par A.M.

Annoncé comme le favori pour succéder à Ernesto Valverde, Xavi est finalement resté à Al-Sadd. Et pour cause, l’ancien milieu de terrain du Barça ne voulait pas venir sans condition.

En début d’année, le FC Barcelone a décidé de se séparer des services d’Ernesto Valverde. S’en sont suivies de nombreuses démarches pour lui dénicher un successeur. C’est finalement Quique Setién qui a débarqué sur le banc du Barça. Libre depuis son départ du Betis Séville, le technicien espagnol n’était toutefois pas le premier choix puisque c’est le nom de Xavi qui a essentiellement circulé. Une piste finalement écartée.

Bartomeu a refusé les requêtes de Xavi