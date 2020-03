Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première avancée à prévoir pour cette pépite ciblée par Zidane !

Publié le 1 mars 2020 à 11h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Ferran Torres serait également en discussion avec le FC Valence pour prolonger son contrat qui expirera en juin 2021. Et à en croire les nouvelles informations venues d’Espagne, le dossier pourrait connaître un premier tournant dans les jours à venir.

A seulement 20 ans, Ferran Torres s’est imposé comme un titulaire indiscutable au FC Valence et est l’un des plus grands espoirs du football espagnol. Auteur de très bonnes performances avec le club Ché , l’ailier a ainsi attiré le regard de nombreuses écuries, parmi lesquelles figureraient le Real Madrid et le FC Barcelone. Les clubs intéressés souhaiteraient profiter du fait que Ferran Torres soit en fin de contrat en juin 2021 pour tenter de le recruter à un prix réduit. Cependant, le FC Valence n’aurait aucune intention de se faire voler sa pépite formée au club si facilement et négocierait avec son entourage dans l’optique d’une prolongation de contrat. Et si le dossier traine en longueur depuis le début de saison, celui-ci pourrait connaître une avancée dès la semaine prochaine.

Ferran Torres va répondre à l’offre de prolongation de Valence