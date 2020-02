Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce message fort envoyé à cette pépite suivie par Zidane !

Publié le 16 février 2020 à 21h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Ferran Torres discuterait actuellement d’une prolongation de contrat avec le FC Valence. Et l’entraîneur du club Ché, Albert Celades, n’a pas manqué d’envoyer un message à son joueur.

Ferran Torres (19 ans) est l’un des principaux espoirs du football espagnol. L’ailier espagnol est auteur d’excellentes performances avec le FC Valence et aurait ainsi logiquement attiré le regard des grands d’Espagne sur lui. Ainsi, l’international espoir a été annoncé comme étant suivi par le Real Madrid et le FC Barcelone avant le début du mercato hivernal. Et si Ferran Torres est finalement resté du côté de Mestalla, il discuterait désormais d’une prolongation de contrat avec le club Ché , qui court actuellement jusqu’en juin 2021. Et vendredi dernier, à l’issue du match nul entre le FC Valence et l’Atlético de Madrid (2-2), Albert Celades n’a pas manqué de clamer haut et fort toute l'admiration qu'il avait pour son joueur, tout en confiant espérer qu’il allait bientôt prolonger son contrat.

« J’espère que Ferran va rester au club encore longtemps »