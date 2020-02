Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Werner !

Publié le 16 février 2020 à 20h30 par A.D.

Le FC Barcelone et Liverpool seraient à la lutte pour Timo Werner. Alors que les Reds de Jürgen Klopp voudraient lever la clause libératoire de l’Allemand, Oliver Mintzlaff, dirigeant du RB Leipzig, a fermé la porte à un départ de son protégé.

Timo Werner n’a pas la tête à un départ. C’est en tous les cas ce qu’a précisé Oliver Mintzlaff, directeur général du RB Leipzig. Pour assurer la succession de Luis Suarez (33 ans), le FC Barcelone songerait à Timo Werner, entre autres. Selon les indiscrétions de Nicolo Schira, Liverpool pourrait perturber les plans du Barça en ce qui concerne l’attaquant allemand. À en croire le journaliste italien, les Reds de Jürgen Klopp auraient prévu de lever la clause libératoire, qui serait fixée à 58M€, de Timo Werner. Interrogé sur le sujet, Oliver Mintzlaff a lâché ses vérités sur l'avenir de son protégé.

«Timo Werner est heureux ici»