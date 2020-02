Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang au cœur de ce dossier à 111M€ ?

Publié le 16 février 2020 à 15h00 par A.D.

Pour assurer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone suivrait de près Pierre-Emerick Aubameyang et Timo Werner, entre autres. L'Inter pourrait perturber les plans du Barça pour ces deux buteurs.

L'Inter et le Barça pourraient se disputer Pierre-Emerick Aubameyang et Timo Werner. Pour assurer la succession d’un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone s’activerait en coulisses pour dénicher un nouveau buteur. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le club emmené par Quique Setién a tenté de recruter Pierre-Emerick Aubameyang lors de la dernière fenêtre de transferts. Selon nos informations du 29 janvier, le Barça est entré en contact avec Arsenal. Alors qu'il n'est pas parvenu à convaincre les Gunners , le FC Barcelone serait toujours sur les traces de l'international gabonais. Toutefois, l’écurie blaugrana suivrait également d’autres joueurs, et notamment Timo Werner.

Aubameyang ou Werner pour la succession de Lautaro Martinez ?