Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Aubameyang lié à ce dossier à 111M€ ?

Publié le 14 février 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que le Barça et Manchester City auraient pris des mesures concrètes pour Lautaro Martinez, l’Inter serait déjà en quête d’un nouvel attaquant. Pour remplacer son buteur argentin, Antonio Conte, le coach des Nerazzurri, songerait à Pierre-Emerick Aubameyang et Dries Mertens.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait assurer la succession de Lautaro Martinez. Etincelant ces derniers mois, l’international argentin aurait séduit bon nombre de cadors européens, et en particulier le FC Barcelone et Manchester City. D’après les indiscrétions de la Gazetta dello Sport , Quique Setién et Pep Guardiola seraient en contacts concrets avec les agents de Lautaro Martinez. En conséquence, l'Inter s’activerait déjà en coulisses pour dénicher un remplaçant à son buteur.

Aubameyang le digne héritier de Lautaro Martinez ?

A en croire le média italien, Antonio Conte pourrait compter sur Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine. En effet, Giuseppe Marotta aurait fait de l’attaquant d’Arsenal - qui figure également sur les tablettes du Barça comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en janvier - une piste prioritaire pour l’après-Martinez. Outre l’international gabonais, le directeur sportif de l’Inter aurait identifié une autre cible : Dries Mertens.