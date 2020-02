Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait plomber le FC Barcelone sur un énorme dossier !

Publié le 14 février 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes privilégiées par le FC Barcelone pour l’été prochain, Lautaro Martinez pourrait finalement rejoindre le Real Madrid qui serait bien à fond sur le buteur argentin de l’Inter Milan.

Depuis de nombreuses semaines, le FC Barcelone s’activerait en coulisses pour préparer la succession de Luis Suarez, et Lautaro Martinez (22 ans) semble être l’option la plus chaude pour le club catalan. Le buteur argentin de l’Inter Milan, qui dispose d’une clause libératoire à hauteur de 111M€, serait d’ailleurs réclamé par Lionel Messi au Barça. Mais ces derniers jours, un intérêt du Real Madrid a été évoqué pour Lautaro Martinez, et cette menace serait en train de se préciser.

Le clan Lautaro confirme l’intérêt du Real Madrid