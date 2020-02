Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce cador se voit déconseiller le recrutement d’Aouar !

Publié le 16 février 2020 à 21h15 par A.C.

Pour Yvan Le Mée, agent de plusieurs joueurs de l’Olympique Lyonnais, la Juventus n’a aucun intérêt à recruter Houssem Aouar.

Leonardo ne regarde pas seulement à l’étranger pour renforcer le Paris Saint-Germain. Il regarde également en Ligue 1, puisque selon nos informations il en pincerait pour Houssem Aouar. Le directeur sportif du PSG n’est toutefois pas seul sur les traces du milieu de l’Olympique Lyonnais. Ces derniers jours, la presse italienne a évoqué un intérêt prononcé de la Juventus, alors qu’en Angleterre on parle plutôt d’Arsenal et de Manchester United.

« À la place de la Juventus, je prendrais Tonali plutôt qu’Aouar »