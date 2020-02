Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ferland Mendy se confie sur son adaptation

Publié le 29 février 2020 à 12h10 par La rédaction

Arrivé durant l’été au Real Madrid, Ferland Mendy s’impose petit à petit dans l’équipe de Zinedine Zidane. Le latéral français s’est d’ailleurs confié sur son adaptation chez les Merengue.