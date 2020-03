Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a joué un rôle XXL pour cette recrue estivale !

Publié le 2 mars 2020 à 6h15 par Th.B.

Pisté par le FC Barcelone, Ferland Mendy a cependant choisi de s’engager avec le Real Madrid lors du dernier mercato estival. Et selon l’international français, Zinedine Zidane est la cause de ce transfert.

Après une saison pleine à l’OL, Ferland Mendy a été transféré au Real Madrid l’été dernier pour la somme de 48M€ hors bonus. Annoncé dans les petits papiers du PSG ou encore du FC Barcelone, le latéral gauche a néanmoins privilégié un transfert chez les Merengue . Entraîneur de la Casa Blanca , Zinedine Zidane n’est pas étranger à cette opération, comme l’a assuré Ferland Mendy.

« Zidane c’était un plus »