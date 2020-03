Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un retour de Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 2 mars 2020 à 15h30 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo a assisté au Clasico ce dimanche, certains expliquent que le Portugais ne serait pas contre un retour au Real Madrid. Cela serait toutefois loin d’être gagné.

En 2018, le monde du football a tremblé avec le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid pour la Juventus. Toutefois, l’histoire entre le Portugais et les Merengue pourrait être loin d’être terminée. Ce dimanche, le quintuple Ballon d’Or était présent au Bernabeu pour assister au Clasico face au FC Barcelone. Et alors que Cristiano Ronaldo a vibré devant la victoire du Real Madrid, Edu Aguirre, journaliste espagnol, a assuré après la rencontre : « Je suis sûr que Cristiano Ronaldo a éprouvé l'envie de retourner au Real Madrid ».

Un retour impossible ?