Mercato - Real Madrid : Un prétendant XXL s'attaque à Martin Odegaard !

Publié le 26 février 2020 à 15h30 par La rédaction

En grande forme cette saison, Martin Odegaard attire logiquement l’intérêt de grands clubs européens. Manchester United aurait notamment avancé ses premiers pions.

Martin Odegaard le répète régulièrement, il souhaite rester une saison supplémentaire à la Real Sociedad, alors qu’il est prêté par le Real Madrid. En effet, il se sent très bien chez les Basques. Depuis le début de la saison, le Norvégien en est à 7 buts et 8 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues. Et les bonnes prestations d'Odegaard ne passeraient pas inaperçues à en croire le Diario Vasco .

Manchester United aurait observé Odegaard