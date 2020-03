Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arteta aurait déjà déniché le successeur d'Aubameyang !

Publié le 2 mars 2020 à 22h00 par A.D.

Pierre-Emerick Aubameyang serait dans le viseur du FC Barcelone et de l'Inter pour la succession de Luis Suarez. Pour pallier le possible départ de son attaquant gabonais, Arsenal aurait des vues sur Gonzalo Higuain.

Arsenal aurait déjà trouvé le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone s'activerait en coulisses. Ainsi, le club catalan aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Lautaro Martinez et de Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans le cas où l'international argentin quittait l'Inter, le club milanais pourrait également se tourner vers l'attaquant d'Arsenal. Pour ne pas risquer d'être démuni sur le plan offensif la saison prochaine, les Gunners serait déjà en quête d'un nouveau buteur.

Gonzalo Higuain le digne successeur d'Aubameyang ?