Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s’attendre pour Jadon Sancho !

Publié le 2 mars 2020 à 23h15 par Th.B.

Homme fort du Borussia Dortmund cette saison, Jadon Sancho intéresserait le PSG pour le prochain mercato. Cependant, Manchester United serait également sur le coup et pourrait contrecarrer les plans de Leonardo, sous l’impulsion d’Ole Gunnar Solskjaer..

« Je ne regarde vraiment pas toutes ces choses. Je me concentre seulement sur mon équipe et à jouer les matchs un après l’autre ». Voici le témoignage que livrait Jadon Sancho ces dernières heures, alors que son profil plairait à bien des clubs européens en marge du mercato estival. Chelsea, Manchester City ou encore le PSG seraient sur les rangs. Cependant, Manchester United serait un concurrent très sérieux à Leonardo et à la direction sportive du PSG. Et l’intérêt des Red Devils serait concret.

Jadon Sancho, le rêve et la priorité d’Ole Gunnar Solskjaer…