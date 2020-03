Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo se compliquent pour la succession de Navas…

Publié le 2 mars 2020 à 22h15 par T.M.

Alors que le nom de Dean Henderson a été évoqué pour venir succéder à Keylor Navas dans les buts du PSG, du côté de Manchester United, on compte sur le Britannique pour l’avenir.

A 33 ans, Keylor Navas a ramené de la sérénité dans les buts du PSG. Toutefois, l’avenir du club de la capitale pourrait ne pas se passer avec le Costaricien. En effet, pour la suite du projet, la direction parisienne pourrait miser sur un gardien plus jeune et récemment, en Angleterre, on évoquait le nom de Dean Henderson, gardien de Manchester United, actuellement prêté à Sheffield United. Toutefois, malgré David De Gea, Ole Gunnar Solskjaer semble bel et bien compter sur Henderson.

« Dean est notre joueur »