Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Haaland utilise Ibrahimovic pour évoquer son avenir !

Publié le 2 mars 2020 à 20h30 par Th.B.

Affichant des statistiques époustouflantes cette saison, que ce soit avec le Borussia Dortmund ou le Red Bull Salzbourg avant le mercato hivernal, Erling Braut Haaland (19 ans) figurerait déjà sur les tablettes du Real Madrid. Un départ du BvB ? Le Norvégien ne semblerait pas contre visiblement.

Avec 10 buts en Ligue des champions et 25 réalisations en championnat que ce soit avec le Red Bull Salzbourg et le Borussia Dortmund depuis le mois de janvier et le mercato hivernal, Erling Braut Haaland (19 ans) affole les compteurs malgré son jeune âge. Le Norvégien, qui a connu une progression folle à Molde avec Ole Gunnar Solskjaer qui officie désormais à Manchester United, s’est confié sur son avenir à FourFourTwo en révélant être flatté des intérêts du Real Madrid et d’autres courtisans. Et alors qu’il vient seulement d’arriver au BvB , Haaland a indirectement déjà ouvert la porte à un départ, avouant apprécier la philosophie de Zlatan Ibrahimovic de changer régulièrement de club pour s’y imposer.

« J’aime aussi la façon dont il bouge d’un club à un autre, d’un pays à un autre… »