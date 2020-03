Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Jadon Sancho dicté par un contrat colossal ?

Publié le 2 mars 2020 à 18h45 par G.d.S.S.

En plus du PSG, Jadon Sancho figurerait sur les tablettes de Manchester United pour l’été prochain. Et le club anglais voudrait proposer un salaire colossal à l’attaquant du Borussia Dortmund pour rafler la mise…

Le PSG, Chelsea, Liverpool, Manchester United… Jadon Sancho (19 ans) ne manquerait pas de courtisans en vue du prochain mercato estival, d’autant que le jeune attaquant anglais du Borussia Dortmund continue d’affoler les défenses adverses sous le maillot du club allemand. La presse anglaise a récemment indiqué que le BvB réclamerait pas moins de 140M€ pour céder Sancho l’été prochain, et que Manchester United tiendrait la corde devant le PSG et les autres prétendants dans ce dossier. D’ailles, les Red Devils semblent déterminés…

Un énorme salaire proposé par MU