Mercato - PSG : Le successeur de Keylor Navas déniché à… Manchester United ?

Publié le 13 février 2020 à 16h45 par A.M.

Déjà actif en vue de la saison prochaine, Leonardo se serait positionné sur Dean Henderson (22 ans), prêté par Manchester United à Sheffield et qui réalise une très belle saison en Premier League.

L’été dernier, Leonardo, de retour au poste de directeur sportif du PSG, a rapidement pris les choses en mains afin de révolutionner la hiérarchie dans les buts parisiens. Gianluigi Buffon, Kevin Trapp et Alphonse Areola sont ainsi partis tandis que Marcin Bulka, Sergio Rico et Keylor Navas sont arrivés. D’ailleurs, le portier costaricien réalise une saison pleine, mais du haut de ses 33 ans, il ne représente plus l’avenir du club de la capitale sur le long terme, ce qui pousse Leonardo à prospecter afin de dénicher le gardien qui gardera les buts du PSG pour très longtemps.

Le PSG se lance dans les courses pour Dean Henderson