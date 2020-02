Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce crack suivi par Leonardo ?

Publié le 13 février 2020 à 16h15 par A.C.

Daniele Pradè, directeur sportif de la Fiorentina, s’este exprimé au sujet de l’avenir de Federico Chiesa.

L’été pourrait être très chaud pour Federico Chiesa. Comme Sandro Tonali, l’ailier de la Fiorentina est suivi de près par le Paris Saint-Germain, mais également par la Juventus et l’Inter. Il a failli quitter le club florentin à la fin de la saison dernière, mais ses dirigeants ont fait des pieds et des mains pour le retenir, ce qui a créé quelques tensions avec le joueur ainsi que son entourage. Des tensions sur lesquelles Leonardo aimerait s’appuyer pour réussir à l’attirer au PSG…

« Nous allons nous rencontrer bientôt, mais je ne peux pas dire si je suis optimiste ou non »