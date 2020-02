Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez a un plan très clair avec Kylian Mbappé !

Publié le 13 février 2020 à 13h15 par T.M.

Ce n’est désormais plus un secret, le Real Madrid veut Kylian Mbappé. Et pour attirer le buteur du PSG, Florentino Pérez aurait établi son plan de marche.

Le feuilleton Kylian Mbappé ne fait clairement que commencer. Alors que le buteur du PSG est sous contrat jusqu’en 2022, il devrait faire l’objet des sollicitations du Real Madrid durant l’été. Néanmoins, à en croire les informations de As , Leonardo a décidé de réagir avec une contre-attaque XXL en lui proposant un nouveau contrat et un futur salaire à la hauteur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. De quoi compliquer les plans du Real Madrid et de Florentino Pérez ?

Rendez-vous en 2021 ?