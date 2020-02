Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable de Tuchel se prononce sur son avenir !

Publié le 13 février 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG lors du dernier mercato estival, Mitchel Bakker peine à se faire une place en équipe première. Mais le jeune latéral gauche néerlandais ne compte pas claquer la porte du club de la capitale pour autant…

L’été dernier, le PSG a réalisé un coup qui est presque passé inaperçu sur le marché des transferts : le recrutement de Mitchel Bakker (19 ans). Arrivé gratuitement de l’Ajax Amsterdam, le jeune latéral gauche néerlandais n’entre pas pour autant dans les plans de Thomas Tuchel et subit de plein fouet la concurrence à son poste. Mais Bakker n’entend pas baisser les bras pour autant, et il a évoqué son avenir au PSG.

« Je me sens bien à Paris »