Mercato - PSG : Ça se confirme pour André Onana !

Publié le 14 février 2020 à 1h15 par A.C.

Le Pars Saint-Germain suivrait bel et bien André Onana, gardien de but de l’Ajax Amsterdam, tout comme Tottenham et Chelsea.

L’arrivée de Keylor Navas l’été dernier n’empêche pas Leonardo de suivre attentivement la situation de certains gardiens de but, à travers l’Europe. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain lorgnerait ainsi sur André Onana, sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2022. Lors du dernier mercato estival, le Camerounais a déjà été approché par le PSG, mais désormais il éveillerait de plus en plus de convoitises, notamment en Angleterre.

Course à trois pour André Onana, mais…