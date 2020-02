Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prêt à relancer le dossier Onana ?

Publié le 8 février 2020 à 1h45 par A.C.

Le FC Barcelone n’aurait pas oublié André Onana, gardien de l’Ajax Amsterdam apprécié par Leonardo et le Paris Saint-Germain.

Avec Keylor Navas, le Paris Saint-Germain semble s’être attaché les services d’un gardien de très haut niveau. Pourtant, cela n’empêche pas Leonardo d’être attentif à d’autres pistes. C’est le cas avec André Onana, qui plairait au directeur sportif du PSG et dont le contrat avec l’Ajax Amsterdam court jusqu’en 2022. Récemment, Goal a toutefois annoncé que le principal con cerné aurait un faible pour Chelsea, qui songerait à lui pour remplacer Kepa Arrizabalaga.

Le Barça garde un œil sur Onana, mais…