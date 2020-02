Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Keylor Navas sur son avenir

Publié le 14 février 2020 à 0h15 par La rédaction

Le 2 septembre 2019, Keylor Navas s’est engagé avec PSG jusqu’en juin 2023. Une histoire qui pourrait aller bien au-delà puisque le Costaricien s'imagine faire une carrière longue.

Keylor Navas réalise des prestations très satisfaisantes depuis son arrivée à PSG. Au Parc des Princes, le Costaricien retrouve ainsi la lumière après avoir été dans l'ombre de Thibaut Courtois au Real Madrid. Un renouveau pour Navas qui a encore de belles années devant lui. D'ailleurs, à 33 ans, Navas veut jouer les premiers rôles. Il a même confié dans une interview pour Onze Mondial vouloir marcher sur les pas d’un ancien portier parisien : Gianluigi Buffon.

Faire comme Buffon, « c’est possible ! »