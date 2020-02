Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour ce crack italien !

Publié le 6 février 2020 à 19h45 par A.C.

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, a ouvert la porte à un possible départ de Federico Chiesa.

Comme par le passé, Leonardo souhaite se servir en Serie A pour renforcer le Paris Saint-Germain. Ainsi, le directeur sportif du PSG aurait coché le nom de plusieurs jeunes talents du championnat italien et Federico Chiesa en fait partie. Il faut dire que l’ailier de la Fiorentina évolue déjà depuis plusieurs saisons au plus haut niveau et cet été pourrait bien être celui du grand saut pour lui.

« Si Chiesa veut partir à la fin de la saison, nous pourrons le satisfaire »