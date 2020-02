Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Thomas Meunier sur sa situation au PSG !

Publié le 13 février 2020 à 21h45 par T.M.

Bien qu’il soit en fin de contrat au PSG, Thomas Meunier continue d’avoir la confiance de Thomas Tuchel. De quoi ravir le latéral belge.

A l’instar de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, Thomas Meunier est lui aussi en fin de contrat au PSG. Et pour le moment, le flou persiste concernant l’avenir du Belge, qui a pourtant répété son envie de continuer avec le club de la capitale. La question sera maintenant de savoir ce que fera Leonardo. En attendant, malgré cette situation contractuelle, Meunier continue de jouer avec le PSG, comme cela a été le cas ce mercredi face à Dijon.

« Il pourrait agir autrement »