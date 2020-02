Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas livre les coulisses de son arrivée au PSG !

Publié le 13 février 2020 à 15h45 par T.M.

Depuis le début de la saison, Keylor Navas est un joueur du PSG. Et comme l’a expliqué l’ancien du Real Madrid, il a notamment été convaincu par la présence de plusieurs joueurs sud-américains dans la capitale.

Cela faisait plusieurs saisons désormais que le PSG avait des problèmes avec ses gardiens. De retour au sein du club de la capitale, Leonardo a finalement tout résolu en actant l’arrivée de Keylor Navas en provenance du Real Madrid. Un choix qui porte ses fruits puisque depuis le début de la saison, le Costaricien multiplie les arrêts décisifs sur sa ligne. Le PSG ne s’est donc pas trompé avec Navas, qui a d’ailleurs été convaincu par le projet exposé par la direction parisienne.

« Le fait qu’ils soient ici me favorise énormément »